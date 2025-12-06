Midi mercredi : mini concert sur la pause déjeuner Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 12:30 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public

MIDI MERCREDIMercredi 14 janvier à 12h30 La médiathèque vous propose un rendez-vous mensuel sur le temps du déjeuner avec des formats courts de rencontres, d’atelier ou d’animations. Pendant ce rendez-vous, l’école de musique Le Patio Musical vous propose un mini concert. Apportez votre pique-nique et détendez-vous !Entrée libre – Tout public

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 0240264455