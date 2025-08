Midi-minuit au Château le Brézéguet Porte-du-Quercy

Début : 2025-08-10 12:00:00

fin : 2025-08-10 23:59:00

2025-08-10

Cette année encore, le château du Brézéguet vous attend pour une journée au domaine. Apportez votre pique-nique et venez également déguster les produits proposés.

La réservation est fortement conseillée.

Barbecue toute la journée

Assiettes de melon et jambon

Grillades

Crêpes et glaces

Dégustation des vins du domaine

Dégustation de rhum agricole de la Guadeloupe

L’après-midi, courses de barriques avec des lots à gagner…

La soirée se termine à minuit… .

Château le Brézéguet Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 82 84 56 30 chateaulebrezeguet@orange.fr

English :

Once again this year, Château du Brézéguet awaits you for a day at the estate. Bring your own picnic and come and taste the products on offer.

Reservations are strongly recommended.

German :

Auch in diesem Jahr erwartet Sie das Château du Brézéguet zu einem Tag auf dem Landgut. Bringen Sie Ihr Picknick mit und probieren Sie auch die angebotenen Produkte.

Eine Reservierung wird dringend empfohlen.

Italiano :

Anche quest’anno, lo Château du Brézéguet vi invita a trascorrere una giornata nella tenuta. Portate il vostro picnic e venite a degustare i prodotti offerti.

La prenotazione è fortemente consigliata.

Espanol :

Un año más, el Château du Brézéguet le invita a pasar un día en la finca. Traiga su propio picnic y venga a degustar los productos que se ofrecen.

Se recomienda encarecidamente reservar.

