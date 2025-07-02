Midi-Minuit Compiègne

Midi-Minuit Compiègne mardi 31 mars 2026.

Midi-Minuit

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 – 26

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

L’oeuvre chorégraphique de Thierry Malandain a toujours été profondément inspirée par la musique. Avec Midi-Minuit, sur des musiques de Poulenc, Saint-Saëns et Ravel, il réunit deux pièces de son répertoire et une création pour célébrer le jour et la nuit et le temps qui fuit. Un nouveau voyage somptueux emmené par les 22 danseurs d’un ballet puissant, virtuose et lumineux.

Pour Thierry Malandain, chaque ballet naît d’une rencontre avec un compositeur. Avec Midi-Minuit, il présente trois oeuvres marquant trois décennies de création de son Ballet et rend hommage au raffinement et à l’élégance de la musique française entre romantisme, impressionnisme et modernité, au travers de trois de ses figures emblématiques, Saint-Saëns, Poulenc et Ravel.

S’ouvrant avec Midi-Pile sur le solaire Concerto pour deux pianos en ré mineur de Francis Poulenc, se poursuivant avec Minuit et demi et ses mystérieuses Mélodies de Camille Saint- Saëns, ce programme s’achèvera avec l’intemporel Boléro de Maurice Ravel.

Membre de l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France et auteur de plus de 85 chorégraphies, Thierry Malandain, dont la culture est celle du ballet classique, cherche à apporter une vision renouvelée de la danse. Il a en fait toujours été, comme il le dit lui-même, en quête simplement d’une danse qu’il aime. Et il n’a pas été le seul à l’aimer ! Malandain Ballet Biarritz et ses 22 danseurs permanents ont réussi, durant toutes ces années de créations, à être l’une des compagnies les plus en vue d’Europe.

Midi-Minuit nous offre un parcours d’interprétations et de styles différents mais où la danse et la musique se rencontrent à merveille pour ne faire qu’un. 20 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Midi-Minuit Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme