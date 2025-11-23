Midi-Minuit place Aletti Vichy
Trois époques, trois compositeurs, une seule danse Thierry Malandain nous entraîne dans un voyage musical où le romantisme, l’impressionnisme et la modernité s’entrelacent pour mieux célébrer l’émotion pure.
English :
Three eras, three composers, one dance: Thierry Malandain takes us on a musical journey where romanticism, impressionism and modernity intertwine to celebrate pure emotion.
German :
Drei Epochen, drei Komponisten, ein Tanz: Thierry Malandain nimmt uns mit auf eine musikalische Reise, auf der Romantik, Impressionismus und Moderne miteinander verwoben sind, um die pure Emotion zu feiern.
Italiano :
Tre epoche, tre compositori, una danza: Thierry Malandain ci accompagna in un viaggio musicale in cui romanticismo, impressionismo e modernità si intrecciano per celebrare l’emozione pura.
Espanol :
Tres épocas, tres compositores, una danza: Thierry Malandain nos lleva en un viaje musical en el que el romanticismo, el impresionismo y la modernidad se entrelazan para celebrar la emoción pura.
