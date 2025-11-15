Midi-visite la Maison du Peuple

Limoges Haute-Vienne

2026-01-13

2026-01-19

2026-01-13 2026-01-15 2026-01-19

Accompagnés d’un guide-conférencier, venez découvrir ce bâtiment emblématique de la période Art déco, œuvre de l’architecte Léon Faure.

– Visite guidée de 45 minutes.

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .

