Midi-visite la Maison du Peuple Limoges mardi 13 janvier 2026.
Limoges Haute-Vienne
2026-01-13
2026-01-19
2026-01-13 2026-01-15 2026-01-19
Accompagnés d’un guide-conférencier, venez découvrir ce bâtiment emblématique de la période Art déco, œuvre de l’architecte Léon Faure.
– Visite guidée de 45 minutes.
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .
Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
L’événement Midi-visite la Maison du Peuple Limoges a été mis à jour le 2025-11-11 par OT Limoges Métropole