Midi-visite : la Maison du Peuple, Maison du peuple, Limoges

Midi-visite : la Maison du Peuple Mercredi 4 mars, 12h30 Maison du peuple Haute-Vienne

4 €

Début : 2026-03-04T12:30:00+01:00 – 2026-03-04T13:15:00+01:00

Fin : 2026-03-04T12:30:00+01:00 – 2026-03-04T13:15:00+01:00

BIENVENUE À LA MAISON DU PEUPLE

Dès la rue, l’identité de cet édifice Art déco, conçu par l’architecte Léon Faure dans les années 30, se dessine. Passez la porte d’entrée et laissez-vous conter l’architecture et l’histoire de ce lieu, symbole de l’histoire sociale et syndicale.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Maison du peuple 24 rue Charles Michels 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Une visite sur le pouce pour découvrir ce bâtiment emblématique de la période Art déco. #Villedartetdhistoire #Artsdeco

© Laurent Lagarde – Ville de Limoges