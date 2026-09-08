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Midi&Demi : Arlt La Carène Brest

mercredi 2 décembre 2026 · La Carène · Brest

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
La Carène
Adresse
30 Rue Jean-Marie Le Bris
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Midi&Demi : Arlt

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 12:30:00
fin : 2026-12-02 14:00:00

Date(s) :
2026-12-02

Le premier mercredi du mois, la sirène retentit dans tout Brest, pas de panique, c’est le moment de vous diriger sur le Port de Commerce pour profiter d’un mini concert ! Ramenez votre pique-nique, et profitez de votre pause déjeuner en musique !

A propos du groupe :
Eloïse Decazes et Sing Sing se rencontrent en 2006, ils fondent Arlt et immédiatement jouent un peu partout – en France puis en Europe puis aux USA et au Japon. Le duo expérimente son curieux petit territoire rafistolé à partir de chansons primitives et tarabiscotées, de trafics sonores mystérieux, de théâtre minimal et déréglé, de poussées lyriques qui ressemblent à des rages de dents.

Informations pratiques :
Durée 1h30.
Pas de réservation.
Ouverture des portes à 12h.
Pensez à prendre des couteaux ronds pour votre déjeuner, sinon vous risquez de manger avec une fourchette…   .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00 

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English :

L’événement Midi&Demi : Arlt Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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