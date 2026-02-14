Midi’Lab, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Midi’Lab 24 mars – 19 mai, certains mardis Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur réservation en ligne ou sur place, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T12:00:00+01:00 – 2026-03-24T14:00:00+01:00

Fin : 2026-05-19T12:00:00+02:00 – 2026-05-19T14:00:00+02:00

Midi’Lab

Un mardi midi, à l’heure méridienne, venez découvrir les ressources du Minilab.

Initiez-vous à différentes machines et pratiques avec nos intervenants à l’heure du midi. Vous pourrez également nous faire part de vos projets personnels et rejoindre la communauté des makers du Temps des Cerises.

Tout public. Réservation conseillée, nombre de place limitée.

Mardi de 12h30 à 14h :

Mardi 24 mars « Initiation 3D »

Mardi 21 avril « Initiation Laser »

Mardi 19 mai « Initiation Gravure »

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Un déjeuner créatif au sein du Minilab CLAVIM Temps des Cerises

Temps des Cerises