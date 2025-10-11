MidiMinuitPoésie#25 – Marathon poétique Lieu Unique (le) Nantes

MidiMinuitPoésie#25 – Marathon poétique Lieu Unique (le) Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 12:00 – 23:30

Gratuit : non 12€ / 5€ / Gratuit

Grand marathon poétique de midi à minuit avec Cloé du Trèfle, Aurélia Lassaque, Alain Larribet, Benjamin Fouché, Benjamin Adam, Tom Buron, Frédéric Aubin, Levent Beskardès, Aurore Corominas, Hervé Le Tellier, Jeanne Benameur, Laetitia Shériff, Elsa Eskanazi, Sophie Courge-Pinna, Paloma Hermina Hidalgo, Karine Bernadou, Héloïse Brezillon, collectif broohaha, Elina Deschere.De midi à minuit, des lectures, lectures-concerts, lectures dessinées, lectures bilingues et signées s’enchaînent avec des discussion. Des espaces bar, détente et librairie vous accueille tout au long de la journée.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 0240692232 https://midiminuitpoesie.com/programme/