MidiMinuitPoésie#25 – On m’a jeté l’œil HAB Galerie (Hangar à Bananes) Nantes mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 19:30 – 21:00

Gratuit : oui 0

Anya Nousri, autrice québécoise d’origine algérienne, s’intéresse particulièrement à la culture maghrébine et aux enjeux décoloniaux. On m’a jeté l’œil (Castor Astral, 2025), son premier récit, est en lice pour le Prix Médicis 2025. Afin de conjurer le mauvais sort dont ielles sont persuadé·es que la narratrice est victime, ses proches convoquent superstitions et rituels religieux, la poussant à étancher sa soif d’indépendance et ses désirs. Six langues se rejoignent dans une écriture fragmentée célébrant la liberté contre les injonctions sociales et familiales.

HAB Galerie (Hangar à Bananes) Île de Nantes Nantes 44200

02 28 08 77 28 https://www.levoyageanantes.fr/etapes/hab-galerie/ 0240692232 https://midiminuitpoesie.com/on-ma-jete-loeil/