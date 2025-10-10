MidiMinuitPoésie#25 – Poétique shot Jusqu’au bout bétonner Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

MidiMinuitPoésie#25 – Poétique shot Jusqu’au bout bétonner Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 21:00 – 23:00

Gratuit : non Gratuit / Réduit 4€ / Plein 9€

Rendez-vous pour deux lectures-concerts avec les duos de poètes/musicien·nes Marie Darah & Cloé du Trèfle et Marin Fouqué & Moher. La soirée mêle textes et musique electro, aborde des parcours de vie traversés par les rapports de domination, la libération par le mouvement et la voie vers une société plus juste et plus consciente.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org 0240692232 https://midiminuitpoesie.com/lectures-concert-a-stereolux/