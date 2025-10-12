MidiMinuitPoésie#25 – Projection et rencontre avec Levent Beskardès Cinématographe (Le) Nantes

MidiMinuitPoésie#25 – Projection et rencontre avec Levent Beskardès Cinématographe (Le) Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 14:30 – 16:30

Gratuit : non 6€ / 4€ / 3€

Découvrez les six courts-métrages du réalisateur turc Levent Beskardès, grand nom de la culture sourde. Un échange en présence d’un interprète LSF poursuivra l’événement.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0240692232 https://midiminuitpoesie.com/six-courts-metrages-et-rencontre/