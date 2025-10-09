MidiMinuitPoésie#25 – RadioChange#1 Place Sainte-Croix Nantes

MidiMinuitPoésie#25 – RadioChange#1 Place Sainte-Croix Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 18:30 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous pour cette première édition de RadioChange#1, un plateau radiophonique interdisciplinaire, atypique et citoyen ! Trois artistes associés donneront le ton décalé des émissions : Guillaume Bariou (comédien), Aude Rabillon (artiste sonore) et Sophie G. Lucas (auteure).Ielles accueilleront pour cette première Place Sainte-Croix les auteurs Axel Sourisseau et Ritta Baddoura pour des lectures-concerts avec Elina Deschere, et un concert de Blaise et Nico. En direct sur Jet FM et Radio Campus, en différé sur l’Eko des Garrigues et Radio Grenouille

Place Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

0240692232 https://midiminuitpoesie.com/radiochange1/