Midis curieux rencontre avec la compagnie Elvis Alatac Châtellerault
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
2025-10-21
La sortie de résidence est gratuite, sur réservation vendredi 24 octobre à 19h au Nouveau Théâtre.
Vous pouvez manger votre sandwich dans la médiathèque en conversant avec les artistes et l’équipe de médiation des 3T. .
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatllerault.fr
