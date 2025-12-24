Midis curieux rencontre avec la compagnie La Boîte à Sel, Châtellerault

Midis curieux rencontre avec la compagnie La Boîte à Sel, Châtellerault mardi 3 février 2026.

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03

Date(s) :
2026-02-03

La sortie de résidence est gratuite, sur réservation vendredi 24 octobre à 19h au Nouveau Théâtre.
Vous pouvez manger votre sandwich dans la médiathèque en conversant avec les artistes et l’équipe de médiation des 3T.   .

place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28  mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

