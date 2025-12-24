Midis curieux rencontre avec la compagnie La Boîte à Sel, Châtellerault

Midis curieux rencontre avec la compagnie La Boîte à Sel

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

La sortie de résidence est gratuite, sur réservation vendredi 24 octobre à 19h au Nouveau Théâtre.

Vous pouvez manger votre sandwich dans la médiathèque en conversant avec les artistes et l’équipe de médiation des 3T. .

place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

