Midis curieux rencontre avec la compagnie La Volige

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

La sortie de résidence est gratuite, sur réservation vendredi 29 mai à 19h au Nouveau Théâtre.

Vous pouvez manger votre sandwich dans la médiathèque en conversant avec les artistes et l’équipe de médiation des 3T.

[Visiter le site de la compagnie La Volige.](https://www.lavolige.fr/cr%C3%A9ations) .

place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

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English : Midis curieux rencontre avec la compagnie La Volige

L’événement Midis curieux rencontre avec la compagnie La Volige Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne