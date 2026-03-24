Midis curieux rencontre avec la compagnie La Volige Châtellerault
Midis curieux rencontre avec la compagnie La Volige Châtellerault mardi 26 mai 2026.
Midis curieux rencontre avec la compagnie La Volige
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
La sortie de résidence est gratuite, sur réservation vendredi 29 mai à 19h au Nouveau Théâtre.
Vous pouvez manger votre sandwich dans la médiathèque en conversant avec les artistes et l’équipe de médiation des 3T.
[Visiter le site de la compagnie La Volige.](https://www.lavolige.fr/cr%C3%A9ations) .
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
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English : Midis curieux rencontre avec la compagnie La Volige
L’événement Midis curieux rencontre avec la compagnie La Volige Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne