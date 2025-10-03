Midis de généalogie Médiathèque Des Chartreux Issy-les-Moulineaux

Midis de généalogie Médiathèque Des Chartreux Issy-les-Moulineaux vendredi 3 octobre 2025.

Midis de généalogie Vendredi 3 octobre, 11h30 Médiathèque Des Chartreux Hauts-de-Seine

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T11:30:00 – 2025-10-03T12:30:00

Fin : 2025-10-03T11:30:00 – 2025-10-03T12:30:00

Vous êtes curieux de vos origines ?

Vous avez toujours eu envie de vous lancer dans la création de votre arbre généalogique mais vous ne savez pas par où commencer ni comment vous y prendre ? Cet atelier est fait pour vous ! Une fois par mois, un bibliothécaire vous accompagnera dans vos recherches en vous proposant outils et astuces pour progresser dans cette grande et passionnante enquête.

Médiathèque Des Chartreux 2 rue du Clos-Munier 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238162 https://mediatheques.ville-issy.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 81 62 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.ville-issy.fr »}]

Vous êtes curieux de vos origines ?

©Médiathèques