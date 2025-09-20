Midnight Coffee Concert Nérac

Midnight Coffee Concert Nérac samedi 20 septembre 2025.

Midnight Coffee Concert

Zone industrielle Labarre Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Midnight Coffee, duo folk électrique formé par Jeanne Auger et Théo Serres, nous vient du Bassin d’Arcachon. Guitares en main et voix entremêlées, ils revisitent avec douceur et énergie les classiques de Bob Dylan, The Beatles, Stevie Wonder ou Fleetwood Mac.

Une parenthèse musicale entre harmonie, émotion et rêve.

Sur réservation / Plein tarif 12e / Tarif réduit 10e / Tarif bambin -10ans 8e .

Zone industrielle Labarre Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88

