Midnight K Fever 2, Antipode, Rennes

Midnight K Fever 2 Samedi 23 mai, 20h30 Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ouverture des portes : 20h00

Début du spectacle : 20h30

Fermeture des portes : 01h00

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Antipode – La Grande Scène

Placement libre assis-debout (place assise non garantie)

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Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Soirée sans alcool – Ouverte à toutes et à tous, sans limite d’âge.

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Midnight K Fever 2 – La nuit K-pop à Rennes ! – Danse – Show – DJ set

La Midnight K-Fever revient pour une deuxième édition encore plus intense à Rennes ! Cette année, la soirée démarre fort avec un K-pop Random Dance Battle géant : deux équipes s’affrontent, et une seule remportera la victoire.

Entre esprit d’équipe, compétition et hits incontournables, l’ambiance promet d’être électrique. Aux platines, les DJ sets feront vibrer la salle avec les meilleurs sons K-pop, et cinq groupes de dance cover se succèderont sur scène pour des performances inédites.

Nouveauté cette année : un défilé de mode inspiré de l’univers K-pop, ouvert à tous·tes, pour célébrer les styles et les identités. Côté saveurs, de la nourriture et des snacks coréens seront disponibles directement à l’Antipode pour se régaler tout au long de la nuit.

Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/midnight-k-fever-2-la-nuit-k-pop-rennes »}]

La Midnight K-Fever revient pour une deuxième édition encore plus intense à Rennes ! danse concert