Midrift • Bipolar Club SUPERSONIC Paris
Midrift • Bipolar Club SUPERSONIC Paris jeudi 12 février 2026.
MIDRIFT (22h00)
(Alt rock – San Francisco, US)
Midrift est un groupe de rock alternatif/shoegaze basé à San Francisco, en Californie, composé des frères Manoa Neukermans, Kai Neukermans et Gus Merkam. Influencé par des groupes tels que Deftones, Title Fight, Whirr ou encore The Smashing Pumpkins, Midrift a sorti son premier EP éponyme le 10 décembre 2022, qui a rapidement rencontré un vif succès.
L’année dernière, le groupe s’est lancé dans ses premières tournées à guichets fermés en Californie et au Texas, en tant que tête d’affiche et en première partie d’artistes tels que Fiddlehead, Momma, Glare, Quannnic et Wisp.
https://www.youtube.com/watch?v=cQp1uhskPws
BIPOLAR CLUB (21h00)
(Rock – South Line Records – Toulouse, FR)
« La première règle du Bipolar Club, c’est qu’il n’y a pas de règles.»
Leur rock viscéral, au double visage, oscille entre rage frontale et mélancolie lucide. Comme dans Fight Club, leur musique explore la tension permanente entre contrôle et destruction : des uppercuts sonores, où se confrontent violence et douceur, français et anglais, urgence et éclats de lumière.
Leur premier album Entropie (2025) illustre cette esthétique du chaos : dix titres rageurs et radicaux. « Egotrip » fustige l’individualisme toxique, « Le Rock est mort » dénonce l’hypocrisie des réseaux sociaux, « Dans les décombres » scande une révolte contre la société de consommation, « Entropie », inspiré par la notion physique du désordre croissant, traduit en musique cette montée inéluctable du chaos : la tension qui s’accumule, la chaleur qui monte, jusqu’à la rupture. Comme un miroir brisé de notre époque, le disque expose fractures, contradictions et violence sous-jacente d’un monde saturé d’images et de faux-semblants.
Ici, la bipolarité n’est pas une fracture mais une force : une esthétique assumée, une énergie qui transforme la colère en art. Comme dans le film culte de Fincher, derrière la provocation se dessine un constat lucide : celui d’une génération en quête de sens.
https://modulor.lnk.to/entropie
https://m.youtube.com/bipolarclub-rock
La suite de la programmation arrive très vite !
———————————
Jeudi 12 Février 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Cette soirée plaira aux fans de… Narrow Head, julie & Trauma Ray.
Le jeudi 12 février 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-12T20:00:00+01:00
fin : 2026-02-13T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-12T19:00:00+02:00_2026-02-12T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/jWytKCNZ0 https://fb.me/e/jWytKCNZ0