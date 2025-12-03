Midrift • Bipolar Club SUPERSONIC Paris

MIDRIFT (22h00)

(Alt rock – San Francisco, US)

Midrift est un groupe de rock alternatif/shoegaze basé à San Francisco, en Californie, composé des frères Manoa Neukermans, Kai Neukermans et Gus Merkam. Influencé par des groupes tels que Deftones, Title Fight, Whirr ou encore The Smashing Pumpkins, Midrift a sorti son premier EP éponyme le 10 décembre 2022, qui a rapidement rencontré un vif succès.

L’année dernière, le groupe s’est lancé dans ses premières tournées à guichets fermés en Californie et au Texas, en tant que tête d’affiche et en première partie d’artistes tels que Fiddlehead, Momma, Glare, Quannnic et Wisp.

https://midriftband.com/

https://www.youtube.com/watch?v=cQp1uhskPws

BIPOLAR CLUB (21h00)

(Rock – South Line Records – Toulouse, FR)

« La première règle du Bipolar Club, c’est qu’il n’y a pas de règles.»

Leur rock viscéral, au double visage, oscille entre rage frontale et mélancolie lucide. Comme dans Fight Club, leur musique explore la tension permanente entre contrôle et destruction : des uppercuts sonores, où se confrontent violence et douceur, français et anglais, urgence et éclats de lumière.

Leur premier album Entropie (2025) illustre cette esthétique du chaos : dix titres rageurs et radicaux. « Egotrip » fustige l’individualisme toxique, « Le Rock est mort » dénonce l’hypocrisie des réseaux sociaux, « Dans les décombres » scande une révolte contre la société de consommation, « Entropie », inspiré par la notion physique du désordre croissant, traduit en musique cette montée inéluctable du chaos : la tension qui s’accumule, la chaleur qui monte, jusqu’à la rupture. Comme un miroir brisé de notre époque, le disque expose fractures, contradictions et violence sous-jacente d’un monde saturé d’images et de faux-semblants.

Ici, la bipolarité n’est pas une fracture mais une force : une esthétique assumée, une énergie qui transforme la colère en art. Comme dans le film culte de Fincher, derrière la provocation se dessine un constat lucide : celui d’une génération en quête de sens.

https://modulor.lnk.to/entropie

https://m.youtube.com/bipolarclub-rock

Jeudi 12 Février 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d'une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Narrow Head, julie & Trauma Ray.

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

