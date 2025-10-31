Midsommar Cameo Saint Sébastien Nancy

Midsommar Cameo Saint Sébastien Nancy vendredi 31 octobre 2025.

Midsommar Vendredi 31 octobre, 20h00 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T20:00:00 – 2025-10-31T22:28:00

Fin : 2025-10-31T20:00:00 – 2025-10-31T22:28:00

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=HG1R9 »}]

Spéciale halloween – Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre … Cameo Saint Sébastien Midsommar