Mieko Miyazaki et le Quatuor à cordes Yako Saint-André-les-Vergers

Mieko Miyazaki et le Quatuor à cordes Yako

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube

Début : 2026-03-19 20:30:00

2026-03-19

Mieko Miyazaki, est une virtuose du koto, instrument traditionnel du Japon proche parent de la cithare. Concertiste de renommée internationale, elle a été formée auprès des plus grands maîtres japonais et honorée par de nombreuses distinctions, elle est dotée d’une technique incomparable. La cithare koto des cours impériales d’antan est accompagnée ici par les cordes du quatuor Yako, un ensemble qui réunit quatre anciens étudiants du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Jeune et brillant, ce quatuor se distingue par son authenticité, son dynamisme et ses choix d’ouverture au monde musical qui l’entoure.



La rencontre avec la musicienne de Koto japonais et compositrice en 2017 donne naissance à un univers mêlant les vibrations d’une musique traditionnelle japonaise à la sonorité classique du quatuor.



On en parle Raffinement et virtuosité sont les maîtres mots de ce concert dépaysant qui ne réunit pas moins de 29 cordes !



Mieko Miyazaki koto et composition

Quatuor Yako Ludovic Thilly violon Pierre Maestra violon Sarah Teboul alto Alban Lebrun violoncelle .

