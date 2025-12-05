MIEL DE MONTAGNE – LA BARAKASON Reze

MIEL DE MONTAGNE Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

KRP PROD PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC W SPECTACLE : MIEL DE MONTAGNEMiel de Montagne se re´ve`le avec des productions e´lectroniques teinte´es de pop. Il chante la vie simple, celle qu’il me`ne a` la campagne avec ses parents, ses histoires d’amour, son skate et son chien. Des punchlines qui reviennent comme autant de ritournelles. Chaque situation peut se transformer en chanson quand Miel de Montagne de´crypte son existence sans pression: celle d’un jeune homme de 28 ans parfois un peu perdu avec l’espoir d’un rayon de soleil dans la voix, dro^le et profond, le´ger et de´sabuse´. Le re´sultat est une musique qui ressemble a` la nouvelle ge´ne´ration: de´complexe´e, hybride, de´cloisonne´e, avec des hymnes comme « Pourquoi Pas » et « Permis B Be´be´ », “Le Tuto” ou “Calvin” e´coute´s des dizaines de millions de fois et repris lors de sa dernière tourne´e passée par les Etats-Unis, le Canada, l’Allemagne et l’Angleterre. Ces dernie`res anne´es ont affirme´s son envie d’aller plus loin dans ses textes afin de mieux traduire ses e´motions en chansons. C’est aussi le moyen qu’il a trouve´ pour se de´voiler. S’exposer au regard des autres lui a donne´ les ailes pour devenir le he´ros qu’il voulait e^tre petit. Miel de Montagne est d’ailleurs accompagne´ de son ami imaginaire Mielo. Un personnage qu’il a invente´ et qu’il dessine partout sur ses pochettes, ses affiches et me^me un tattoo qu’il a sur les fesses… Avec son nouvel album Ouin Ouin, Miel de Montagne s’enracine un peu plus comme une figure incontournable de la scène indie actuelle. Tel un funambule entre mélancolie et insouciance, il évolue aux côtés de talents français (Lewis Ofman, L’Impératrice, aupinard) et internationaux (Parcels, Benny Sings, Men I Trust). À l’écoute de ses émotions comme jamais, il embrasse ces vagues intérieures qui le portent tantôt vers l’euphorie, tantôt vers la mélancolie. On peut Ouin Ouin de bonheur, on peut Ouin Ouin de chagrin : l’essentiel est d’accueillir chaque frisson, chaque secousse, sans jamais fermer la porte aux sensations qui nous traversent.

LA BARAKASON 1 ALLEE DU DAUPHINE 44400 Reze 44