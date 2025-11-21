MIEL DE MONTAGNE – LA MAISON BLEUE Strasbourg

MIEL DE MONTAGNE Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Miel de Montagne, de son vrai nom Milan Kanche, est un auteur-compositeur-interprète français qui s’est révélé au grand public en 2018 avec son premier EP. Sa musique, teintée de pop et d’électro, chante la vie simple, les amours et les questionnements existentiels d’un jeune homme.Le résultat est une musique qui ressemble à la nouvelle génération, décomplexée , hybride, décloisonnée, avec des tubes comme Pourquoi Pas et Permis B écoutés plusieurs millions de fois, une tournée dans toute la France avec la Cigale de Paris comme apothéose. Son deuxième album, Tout autour de nous , sorti en 2023, marque une étape importante dans sa carrière. Accompagné de Jacques et Philippe Katerine, il explore avec encore plus de profondeur des thématiques comme l’identité, la liberté et le temps qui passe.Miel de Montagne est un artiste authentique et touchant, qui n’a pas peur de se dévoiler et de questionner le monde qui l’entoure. Sa musique est une invitation à la liberté et à l’introspection, et saura toucher tous ceux qui se cherchent et qui osent rêver.

LA MAISON BLEUE 3 RUE DE GUEBWILLER 67100 Strasbourg 67