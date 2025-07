Miel et abeilles écomusée de la Bintinais Rennes

Miel et abeilles écomusée de la Bintinais Rennes Dimanche 7 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

L’animation reine de la journée, c’est la démonstration des gestes de la récolte du miel. Expérience peu commune, les gourmands pourront goûter le précieux nectar à la sortie de la ruche !

Assistez à la récolte du miel et découvrez l’univers fascinant des abeilles et autres pollinisateurs.

Animations, jeux et rencontres rythmeront la journée pour explorer leur rôle dans la biodiversité et la place des abeilles dans l’Histoire.

Avant de repartir, ne manquez pas le stand de vente de miel et de produits de la ruche !

_Avec Jérôme Meslé (apiculteur), l’association Pacific Planet, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et le Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles d’Ille-et-Vilaine (GDSA 35)._

En pratique :

Dim. 7 sept, 14h-18h.

Gratuit – en accès libre

02 99 51 38 15 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine