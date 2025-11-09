Miette – Cie Griottes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 18:00 –

Gratuit : non 6 € à 12 € Miette (spectacle 8 et 9 novembre) : 6 € / 8 € / 10 €Miette + Boom mortel du 8 novembre : 8 € / 10 € / 12 € Billetterie : www.helloasso.com/associations/la-multi-collectif-eclectique-et-survolte/evenements/miette-a-quai-des-chaps Tout public, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

« Miette » est un spectacle tout public à partir de 5 ans mêlant cirque, théâtre, marionnettes et musique.Le spectacle aborde avec poésie et humour la thématique du deuil à travers l’histoire d’une enfant confrontée à la mort de son ami l’oiseau et du voyage qu’elle entreprend pour tenter de comprendre.L’histoire est contée par Joe, une vagabonde farfelue un peu bourrue, accompagnée de celles qui habitent dans sa tête : une trapéziste sur poulie aimant avant tout mettre sa tête à l’envers, et Bidouille, bricoleuse aux multiples talents. Un spectacle bien vivant sur la mort.?????? Tout public à partir de 5 ans Dans le cadre de la Semaine mortelle #1, proposé par le Collectif Grand Dehors. Représentations :Samedi 8 novembre 2025 à 18h : Spectacle Miette + Boom mortelle jusqu’à 22hDimanche 9 novembre 2025 à 16h : Spectacle Miette + Goûter mortelle

Doulon – Bottière Nantes 44300

02 51 86 13 06 https://www.helloasso.com/associations/la-multi-collectif-eclectique-et-survolte/evenements/miette-a-quai-des-chaps