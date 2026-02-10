Mars Bleu est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, l’un des cancers les plus fréquents en France. S’il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.

En France, un programme national de dépistage gratuit est proposé tous les deux ans aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans. Le dépistage est simple, indolore et se fait chez soi !

Participer au dépistage, même sans symptôme, permet de détecter précocement un cancer ou des lésions précancéreuses et d’augmenter fortement les chances de guérison.

Si vous souhaitez en savoir plus, trois webinaires vous sont proposés pour vous informer et échanger avec des professionnels.

3 dates au choix :

jeudi 12 mars, de 13h à 13h45

mardi 17 mars, de 13h à 13h45

lundi 23 mars, de 13h à 13h45

Gratuit sur inscription / En visioconférence, via Microsoft Teams

À l’occasion de Mars Bleu 2026, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) Île-de-France propose une série de 3 webinaires, pour mieux comprendre le Dépistage Organisé du Cancer Colorectal (DOCCR).

gratuit

Public adultes.

En ligne



