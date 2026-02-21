Mieux comprendre le sommeil avec des ultrasons Institut du Cerveau Paris

Antoine Bergel, chercheur CNRS au sein de l’équipe « Du mouvement à la cognition : étude des troubles moteurs » présentera une technologie nouvelle, l’imagerie ultrasonore fonctionnelle (qui enregistre l’activité vasculaire), et comment elle peut être combinée à l’électrophysiologie (qui enregistre l’activité électrique) pour révéler des vagues d’activité traversant le cerveau, notamment pendant la phase de sommeil paradoxal. Des approches comparatives chez diverses espèces de reptiles seront également abordées afin de mieux comprendre comment le sommeil a évolué et donner ainsi de précieux indices sur ses fonctions encore mystérieuses.

La conférence, c’est bien. La finale, c’est mieux !

A la suite de la conférence, les spectateurs pourront assister en exclusivité à la finale des Olympiades de Neurosciences (collège & lycée) France Brain Bee qui se déroulera ensuite.

Venez vibrer au rythme des meilleurs esprits scientifiques de cette nouvelle génération et plonger encore plus profondément dans les secrets du cerveau.

Entrée gratuite et libre (sous réserve de places disponibles)

A quoi sert le sommeil, cet état indispensable à notre bon fonctionnement ? Les neurosciences montrent qu’il joue un rôle-clé dans l’apprentissage, le développement, le comportement alimentaire ou l’immunité. Pour autant, observer finement l’activité du cerveau entier pendant cet état si particulier demeure difficile.

Le samedi 21 mars 2026

de 13h00 à 14h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T14:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T13:00:00+02:00_2026-03-21T14:00:00+02:00

Institut du Cerveau 83 boulevard de l’Hôpital 75013 Autre accès possible via le 52 boulevard Vincent Auriol 75013 ParisParis

https://institutducerveau.org/agenda/semaine-cerveau-trois-conferences-au-programme semaineducerveau@icm-institute.org https://www.facebook.com/institutducerveau/ https://www.facebook.com/institutducerveau/



Afficher la carte du lieu Institut du Cerveau et trouvez le meilleur itinéraire

