Mieux comprendre le vocabulaire informatique Bibliothèque Villejean Rennes Jeudi 6 novembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Vous vous sentez parfois un peu perdu avec le vocabulaire informatique ? Venez vous familiariser et mieux comprendre les mots essentiels du monde numérique.

Début : 2025-11-06T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T12:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32