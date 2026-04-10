Mieux comprendre les arts-thérapies : enjeux, pratiques et apports à la santé mentale. Maison de la vie associative et citoyenne 13ème Paris
Mieux comprendre les arts-thérapies : enjeux, pratiques et apports à la santé mentale. Maison de la vie associative et citoyenne 13ème Paris mardi 21 avril 2026.
Mieux comprendre les arts-thérapies : enjeux, pratiques et apports à la santé mentale.
Cette rencontre s’adresse à un public large et a pour objectif de proposer une introduction claire, accessible et rigoureuse aux art-thérapies. Elle vise à mieux faire connaître ce champ encore souvent mal compris, en explicitant ses fondements, ses pratiques, ses spécificités, ainsi que les contextes dans lesquels il peut être mobilisé. Cette rencontre est constituée de deux moments : deux ateliers de sensibilisations (sous inscription) en simultané suivis d’une table ronde.
Rencontre organisée par :
SFAT -Syndicat Français des Arts-Thérapeutes
Unité des Arts Thérapies, CMM-Hôpital Sainte-Anne
Maison de la vie associative et citoyenne 13ème arrondissement de Paris
Déroulé de la rencontre:
De 18h30 à 21h divisé ainsi :
- 18h30 à 19h45:
– Atelier de sensibilisation: Danse-thérapie
– Atelier de sensibilisation: Art-thérapie (arts plastiques)
Pré-inscriptions: (obligatoire pour les ateliers)
https://forms.gle/dQ7QQNT7yeTiPsFL6
- 20h à 21h Table ronde
Ouvert au public : Adultes et adolescents
Lieu :
Maison de la vie associative et citoyenne 13ème arrondissement de Paris.
31 rue Bobillot. 75013
Cette rencontre s’adresse à un public large et a pour objectif de proposer une introduction claire, accessible et rigoureuse aux art-thérapies. Elle vise à mieux faire connaître ce champ encore souvent, mal compris, en explicitant ses fondements, ses pratiques, ses spécificités, ainsi que les contextes dans lesquels il peut être mobilisé. Cette rencontre est constituée de deux moments : deux ateliers de sensibilisations en simultané (sous inscription) suivis d’une table ronde.
Rencontre organisée par :
• SFAT -Syndicat Français des Arts Thérapeutes,
• Unité des Arts Thérapies, CMM-Hôpital Sainte-Anne
• Maison de la vie associative et citoyenne 13ème arrondissement de Paris
Le mardi 21 avril 2026
de 18h30 à 21h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T21:30:00+02:00
fin : 2026-04-22T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T18:30:00+02:00_2026-04-21T21:00:00+02:00
Maison de la vie associative et citoyenne 13ème 31, rue Bobillot 75013 Paris
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