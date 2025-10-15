Mieux prévoir pour mieux vivre : un temps d’échange au Centre Etincelles Centre socio-culturel Etincelles Paris

Mieux prévoir pour mieux vivre : un temps d'échange au Centre Etincelles Centre socio-culturel Etincelles Paris mercredi 15 octobre 2025.

Anticiper les étapes de la vie, c’est aussi mieux les traverser.

À travers cette rencontre, le Centre Étincelles propose un espace de dialogue et de conseils autour des questions sensibles liées à la prévoyance et à la fin de vie.

Séniors et proches aidants sont invités à partager leurs expériences, poser leurs questions et découvrir les ressources disponibles pour mieux s’informer et se préparer.

Un moment d’écoute et de solidarité entre générations.

Le Centre socio-culturel Étincelles invite séniors et aidants à réfléchir ensemble aux enjeux de la prévoyance et de l’accompagnement face au décès, dans une démarche intergénérationnelle.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Inscription

Tél. 01 40 33 25 25

Contact

Contact : adulte-famille@etincelles20eme.org

Public adultes. A partir de 55 ans.

Centre socio-culturel Etincelles 78 rue des haies 75020 Paris

