Mieux vivre la densité – Faire de la densité un atout pour son projet d’habitat – Loire-Atlantique Développement Nantes 19 juin 2025 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-19 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Réservation : https://www.caue44.com/2025/05/15/mieux-vivre-la-densite/ Tout public

Rdv 28 # Une fois par trimestre, une thématique en lien avec l’habitat et le cadre de vie est proposée et chaque RDV du CAUE (Centre d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) est l’occasion de comprendre, d’exposer, de réfléchir et de débattre grâce à l’intervention de professionnels de l’architecture et du paysage. Le CAUE vous propose de venir découvrir des exemples qui font de la densité un atout, le jeudi 19 juin 2025 à 18h30. À l’heure où l’injonction est de refaire la ville sur la ville, la question de la densité se pose inévitablement. Considérée par beaucoup comme une contrainte entraînant de nombreux désagréments liés à une trop grande promiscuité, le CAUE vous propose d’aborder la notion de densité en mettant en avant ce qu’elle peut apporter de positif à travers la mise en place de dispositifs spatiaux inventifs. La densité est appréhendée à partir d’exemples triés sur le volet pour leur pertinence et leur agilité. Ce RDV du CAUE porte l’ambition de faire la démonstration que la densité bien pensée peut devenir un levier pour mieux vivre ensemble les espaces habités.

Loire-Atlantique Développement Île de Nantes Nantes 44200

02 40 20 20 44 https://loireatlantique-developpement.fr/ 0240202044 https://www.caue44.com/2025/05/15/mieux-vivre-la-densite/