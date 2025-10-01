MIEUX VIVRE LA MAISON DE COURCELLES

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-01

Tout public

Tous les vendredis, nous accueillons l’association Saint-Geosmes en forme qui organise des activités sportives pour garder le corps en mouvement, travailler sa coordination et son équilibre, mais aussi des ateliers sur la santé, la mémoire, la diététique, etc. .

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 41 61 contact@maisondecourcelles.fr

English :

L’événement MIEUX VIVRE LA MAISON DE COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2025-11-26 par Antenne du Pays de Langres