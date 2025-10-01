MIEUX VIVRE LA MAISON DE COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon
MIEUX VIVRE LA MAISON DE COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon lundi 1 décembre 2025.
MIEUX VIVRE LA MAISON DE COURCELLES
Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-01
Tout public
Tous les vendredis, nous accueillons l’association Saint-Geosmes en forme qui organise des activités sportives pour garder le corps en mouvement, travailler sa coordination et son équilibre, mais aussi des ateliers sur la santé, la mémoire, la diététique, etc. .
Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 41 61 contact@maisondecourcelles.fr
English :
L’événement MIEUX VIVRE LA MAISON DE COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2025-11-26 par Antenne du Pays de Langres