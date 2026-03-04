Mignardises littéraires 10 – 31 mars

Mignardises littéraires est un balado qui célèbre la créativité, la littérature et l’expression artistique en français. Dans chaque épisode, savourez un texte original écrit par une étudiante ou un étudiant, mis en lecture par les interprètes de la troupe Théâtre Université de Montréal. Aussi variés que divertissants, ces courts textes ont été imaginés pour régaler l’auditoire d’une gourmandise auditive – à déguster sans aucune modération.

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie balado

Université de Montréal