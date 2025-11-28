Migrant’ Scène Soirée cinéma à l’Arsénic Gindou

Migrant’ Scène Soirée cinéma à l’Arsénic Gindou vendredi 28 novembre 2025.

Migrant’ Scène Soirée cinéma à l’Arsénic

L’Arsénic Gindou Lot

Pour cette nouvelle édition du festival Migrant’scène, le groupe Cimade de Cahors et de la Bouriane propose en partenariat avec la collectivité et les associations locales des projections-débats, des lectures musicales, expositions et spectacles vivants, sous le signe de la convivialité et du partage.

À travers ce foisonnement de créations et d’échanges, le festival mettra en lumière de nombreuses initiatives qui contredisent les récits stigmatisants et simplifiés à outrance.

Migrant’scène, c’est une invitation à regarder autrement, à écouter, à ressentir et à comprendre.

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie

English :

For this latest edition of the Migrant?scène festival, the Cimade group in Cahors and the Bouriane region, in partnership with local authorities and associations, is offering screenings and debates, musical readings, exhibitions and live performances, all under the banner of conviviality and sharing.

Through this abundance of creations and exchanges, the festival will highlight numerous initiatives that contradict stigmatizing and oversimplified narratives.

Migrant?scène is an invitation to look differently, to listen, to feel and to understand.

German :

Für die neue Ausgabe des Festivals Migrant?scène bietet die Gruppe Cimade de Cahors et de la Bouriane in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den örtlichen Vereinen Filmvorführungen und Diskussionen, musikalische Lesungen, Ausstellungen und Live-Darbietungen im Zeichen der Geselligkeit und des Teilens an.

Das Festival wird zahlreiche Initiativen ins Rampenlicht rücken, die den stigmatisierenden und übermäßig vereinfachten Erzählungen widersprechen.

Migrant?scène ist eine Einladung, anders zu schauen, zuzuhören, zu fühlen und zu verstehen.

Italiano :

Per il festival Migrant’scène di quest’anno, il gruppo Cimade di Cahors e La Bouriane, in collaborazione con le autorità e le associazioni locali, propone proiezioni e dibattiti, letture musicali, mostre e spettacoli dal vivo, all’insegna della convivialità e della condivisione.

Attraverso una serie di attività creative e interattive, il festival metterà in luce le numerose iniziative che contraddicono le narrazioni stigmatizzanti e troppo semplificate.

Migrant?scène è un invito a guardare in modo diverso, ad ascoltare, a sentire e a capire.

Espanol :

Para la edición de este año del festival Migrant?scène, el grupo Cimade de Cahors y La Bouriane, en colaboración con el ayuntamiento y las asociaciones locales, propone proyecciones y debates, lecturas musicales, exposiciones y actuaciones en directo, todo ello bajo el lema de la convivencia y el compartir.

A través de numerosas actividades creativas e interactivas, el festival pondrá de relieve las numerosas iniciativas que contradicen los discursos estigmatizadores y simplistas.

Migrant?scène es una invitación a mirar de otro modo, a escuchar, a sentir y a comprender.

