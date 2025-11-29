Migrant’Scène « Dialogue avec Shams » de la Cie A contrepoil du Sens à l’Arsénic Gindou

Migrant’Scène « Dialogue avec Shams » de la Cie A contrepoil du Sens à l’Arsénic

L’Arsénic Gindou Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

« Dialogue avec Shams » est un spectacle-performance sous forme de portrait de la danseuse soufie Rana Gorgani.

Il permet de tisser dans un dialogue imaginaire avec Shams (mystique errant du 13e siècle et grande figure du soufisme), des éléments d’autobiographie et de réflexion autour de la bi-culturalité de Rana (franco-iranienne), du parcours migratoire, des questions de genre, des injonctions normatives et des politiques discriminatoires.

Il permet surtout un moment sensible et vibrant de danse et de rencontre

Il permet surtout un moment sensible et vibrant de danse et de rencontre. Nous sommes invité·e·s à suivre Rana dans ce parcours de vie et dans l’expérience hypnotique et méditative du tour. .

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

English :

« Dialogue with Shams » is a performance show in the form of a portrait of Sufi dancer Rana Gorgani.

In an imaginary dialogue with Shams (a 13th-century wandering mystic and major figure in Sufism), it weaves together elements of autobiography and reflection on Rana’s bi-cultural background (Franco-Iranian), her migration path, gender issues, normative injunctions and discriminatory policies.

Above all, it provides a sensitive and vibrant moment of dance and encounter

German :

« Dialogue with Shams » ist eine Performance in Form eines Porträts der Sufi-Tänzerin Rana Gorgani.

In einem imaginären Dialog mit Shams (einem wandernden Mystiker aus dem 13. Jahrhundert und einer großen Figur des Sufismus) werden Elemente der Autobiografie und der Reflexion über Ranas (französisch-iranische) Biokulturalität, ihre Migrationsgeschichte, Geschlechterfragen, normative Vorgaben und diskriminierende Politik miteinander verwoben.

Er ermöglicht vor allem einen sensiblen und vibrierenden Moment des Tanzes und der Begegnung

Italiano :

« Dialogo con Shams » è una performance in forma di ritratto della danzatrice sufi Rana Gorgani.

In un dialogo immaginario con Shams (mistico errante del XIII secolo e figura di spicco del sufismo), intreccia elementi di autobiografia e riflessione sul background biculturale di Rana (franco-iraniana), sul suo percorso migratorio, sulle questioni di genere, sulle ingiunzioni normative e sulle politiche discriminatorie.

Soprattutto, offre un momento sensibile e vibrante di danza e incontro

Espanol :

« Diálogo con Shams » es una representación en forma de retrato de la bailarina sufí Rana Gorgani.

En un diálogo imaginario con Shams (un místico errante del siglo XIII y figura principal del sufismo), entrelaza elementos de autobiografía y reflexión sobre el origen bicultural de Rana (franco-iraní), su trayectoria migratoria, las cuestiones de género, los mandatos normativos y las políticas discriminatorias.

Sobre todo, ofrece un momento sensible y vibrante de danza y encuentro

