Migrant’Scène Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Du 8 novembre au 4 décembre, il y a Migrant’Scène. Ce sont des rencontres, spectacles, échanges, convivialité pour lutter contre les préjugés sur les personnes étrangères.

Ce festival Migrant’scène est organisé dans toute la France par les bénévoles de la CIMADE.

– Exposition Portraits d’exilés des regards et des sourires de F. Spica et de C. Ciacchella du 18/11 au 03/01/2026 à la Médiathèque Jean Jaurès au rez-de-chaussée. Vernissage le 22/11 à 11h. Entrée libre aux horaires habituels. Cette exposition présente les portraits d’exilés rencontrés par Fabrice Spica à Nîmes en attente de la réponse à leurs demandes d’asile et ceux rencontrés par Carlo Ciacchella dans la Nièvre.

– Spectacle Contes en partage mercredi 26/11 à 18h à la Médiathèque Jean Jaurès. Entrée libre. Les conteuses de l’Association ANIMA nous invitent à partager des récits venus dans le monde entier. A travers des histoires sur la vie, sur l’amour et la fraternité, elles célèbrent la beauté de nos liens humains.

-Conférence théâtralisée Les routes de l’exil Game Over! vendredi 28/11 à 20h à l’Auditorium Jean Jaurès. Entrée au chapeau. Cela explique, entre humour et témoignages, la politique européenne de l’asile ces 20 dernières années. Conférence ou spectacle on ne sait plus !

– Temps festif avec un après-midi convivial et multi culturel dimanche 30/11 de 14h30 à 18h à la grande salle des Eduens. Entrée libre. Les exilés de la Nièvre partageront leurs cultures avec celle des Nivernais à travers jeux, musiques et danses.

– Cinéma Limbo le jeudi 04/12 au Cinémazarin à 20h. Tarif 6€. Projection suivie d’an échange avec la CIMADE.

– Cirque Ancrage le jeudi 18/12 à La Maison à 20h. Tarifs de 15€ à 28€. Dans ce spectacle empreinte d’humanité, Modou Fata Touré invente un nouveau monde où la nature et l’humain se confondent. .

