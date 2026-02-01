MIGRATION DES OISEAUX

Puech Debon Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-02-20

Depuis 2007, le site du Puech Debon intéressant pour la migration des oiseaux est suivi dès que possible par un bénévole qui vous propose de le rejoindre les samedis et dimanches matins.

Le contacter(au plu tard la veille) au 06 76 26 34 28 ou fl1973@yahoo.fr pour savoir si le suivi a lieu selon les disponibilités, la météo et l’heure de rendez-vous.

Puech Debon Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 6 76 26 34 28 fl1973@yahoo.fr

English :

Since 2007, the Puech Debon bird migration site has been monitored whenever possible by a volunteer who invites you to join him on Saturday and Sunday mornings.

Contact him (at the latest the day before) on 06 76 26 34 28 or fl1973@yahoo.fr to find out if the monitoring will take place, depending on availability, weather and meeting time.

L’événement MIGRATION DES OISEAUX Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-01-29 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn