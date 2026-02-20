Migration du début de printemps sur l’étang Iffendic
Migration du début de printemps sur l’étang Iffendic dimanche 8 mars 2026.
Migration du début de printemps sur l’étang
Domaine de Careil Iffendic Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08
Le Département propose une découverte de la richesse naturelle d’Ille-et-Vilaine avec les associations partenaires. La LPO Bretagne vous propose une sortie au Domaine de Careil pour découvrir la migration des oiseaux le 8 mars à 10h.
Gratuit. Accessible PMR.
Sur inscription à l’adresse reservation.bretagne@lpo.fr, places limitées. .
Domaine de Careil Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne
