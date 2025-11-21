Migration – Festival ExtrAnimation Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 13:15 – 15:00

Gratuit : non 8 € Tarif unique : 8 €Réservation auprès du cinéma, en ligne ou au guichet. Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Cette année, ExtrAnimation met la comédie à l’honneur ! Aventures truculentes, comédies tendres, burlesques, absurdes ou déjantées : faites le plein de bonne humeur avant Noël… Plongez dans les univers de l’animation, de la bande dessinée et du jeu vidéo qui nous rappellent que « rire est un art de vivre » ! MIGRATION de Benjamin Renner, Guylo Homsy États-Unis – 2023 – 1h22 – VF – À partir de 6 ans.Quand son charmant petit étang devient un peu trop fréquenté à son goût, une famille de canards prend les airs et, d’aventures en mésaventures, met le cap sur la Jamaïque. En présence de Benjamin Renner (réalisateur). À la fois auteur de bande dessinée (Le Grand Méchant renard) et réalisateur de films d’animation (Ernest et Célestine, Migration), Benjamin Renner a reçu le Prix jeunesse au Festival d’Angoulême et deux Césars ! Héritier de la tradition de la comédie animale, il en renouvelle les codes avec succès. Coup de projecteur sur un auteur inspiré ! Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Centre-ville Nantes 44000

