Migrations et Climat · Comment habiter notre monde ? Palais de la Porte Dorée Paris

Migrations et Climat · Comment habiter notre monde ? Palais de la Porte Dorée Paris vendredi 17 octobre 2025.

Pour la première fois, le Palais de la Porte Dorée déploie dans l’ensemble de ses espaces, Musée et Aquarium, une exposition monde : Migrations & Climat.

Plus de 200 photographies documentaires, œuvres d’art dont certaines inédites, témoignages, vidéos, infographies et installations sont rassemblées pour une expérience de visite documentée, incarnée et sensible.

Les créations d’artistes internationaux comme Lucy + Jorge Orta, Inès Katamso, Margaret Wertheim, Ghazel ou encore Quayola, dialoguent avec les enjeux propres à différentes parties du monde, ici mises en lumière, du Sénégal aux Îles du Pacifique en passant par le Groenland ou bien sûr la France. Le parcours donne à voir et à entendre, dans leur diversité, des réalités souvent méconnues de nous comme des populations directement concernées.

L’exposition a été conçue avec une grande rigueur scientifique, reposant sur les données issues d’organisations spécialisées, un conseil constitué d’experts internationaux. Ce travail repose également sur des échanges nourris avec des témoins, des activistes et des personnes directement concernées.

En croisant les regards artistiques, scientifiques et citoyens, Migrations & Climat éclaire un débat de société majeur, invitant à replacer l’humain et le vivant au cœur des préoccupations climatiques, culturelles et sociales et à imaginer collectivement des réponses face aux bouleversements en cours.

L’exposition Migrations & Climat explore les dynamiques des migrations humaines mais aussi du vivant qui sont liées au dérèglement climatique.

Du vendredi 17 octobre 2025 au dimanche 05 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

payant

Réservation à venir début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-17T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-05T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-17T10:00:00+02:00_2025-10-17T17:30:00+02:00;2025-10-18T10:00:00+02:00_2025-10-18T19:00:00+02:00;2025-10-19T10:00:00+02:00_2025-10-19T19:00:00+02:00;2025-10-21T10:00:00+02:00_2025-10-21T17:30:00+02:00;2025-10-22T10:00:00+02:00_2025-10-22T17:30:00+02:00;2025-10-23T10:00:00+02:00_2025-10-23T17:30:00+02:00;2025-10-24T10:00:00+02:00_2025-10-24T17:30:00+02:00;2025-10-25T10:00:00+02:00_2025-10-25T19:00:00+02:00;2025-10-26T10:00:00+02:00_2025-10-26T19:00:00+02:00;2025-10-28T10:00:00+02:00_2025-10-28T17:30:00+02:00;2025-10-29T10:00:00+02:00_2025-10-29T17:30:00+02:00;2025-10-30T10:00:00+02:00_2025-10-30T17:30:00+02:00;2025-10-31T10:00:00+02:00_2025-10-31T17:30:00+02:00;2025-11-01T10:00:00+02:00_2025-11-01T19:00:00+02:00;2025-11-02T10:00:00+02:00_2025-11-02T19:00:00+02:00;2025-11-04T10:00:00+02:00_2025-11-04T17:30:00+02:00;2025-11-05T10:00:00+02:00_2025-11-05T17:30:00+02:00;2025-11-06T10:00:00+02:00_2025-11-06T17:30:00+02:00;2025-11-07T10:00:00+02:00_2025-11-07T17:30:00+02:00;2025-11-08T10:00:00+02:00_2025-11-08T19:00:00+02:00;2025-11-09T10:00:00+02:00_2025-11-09T19:00:00+02:00;2025-11-11T10:00:00+02:00_2025-11-11T17:30:00+02:00;2025-11-12T10:00:00+02:00_2025-11-12T17:30:00+02:00;2025-11-13T10:00:00+02:00_2025-11-13T17:30:00+02:00;2025-11-14T10:00:00+02:00_2025-11-14T17:30:00+02:00;2025-11-15T10:00:00+02:00_2025-11-15T19:00:00+02:00;2025-11-16T10:00:00+02:00_2025-11-16T19:00:00+02:00;2025-11-18T10:00:00+02:00_2025-11-18T17:30:00+02:00;2025-11-19T10:00:00+02:00_2025-11-19T17:30:00+02:00;2025-11-20T10:00:00+02:00_2025-11-20T17:30:00+02:00;2025-11-21T10:00:00+02:00_2025-11-21T17:30:00+02:00;2025-11-22T10:00:00+02:00_2025-11-22T19:00:00+02:00;2025-11-23T10:00:00+02:00_2025-11-23T19:00:00+02:00;2025-11-25T10:00:00+02:00_2025-11-25T17:30:00+02:00;2025-11-26T10:00:00+02:00_2025-11-26T17:30:00+02:00;2025-11-27T10:00:00+02:00_2025-11-27T17:30:00+02:00;2025-11-28T10:00:00+02:00_2025-11-28T17:30:00+02:00;2025-11-29T10:00:00+02:00_2025-11-29T19:00:00+02:00;2025-11-30T10:00:00+02:00_2025-11-30T19:00:00+02:00;2025-12-02T10:00:00+02:00_2025-12-02T17:30:00+02:00;2025-12-03T10:00:00+02:00_2025-12-03T17:30:00+02:00;2025-12-04T10:00:00+02:00_2025-12-04T17:30:00+02:00;2025-12-05T10:00:00+02:00_2025-12-05T17:30:00+02:00;2025-12-06T10:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-07T10:00:00+02:00_2025-12-07T19:00:00+02:00;2025-12-09T10:00:00+02:00_2025-12-09T17:30:00+02:00;2025-12-10T10:00:00+02:00_2025-12-10T17:30:00+02:00;2025-12-11T10:00:00+02:00_2025-12-11T17:30:00+02:00;2025-12-12T10:00:00+02:00_2025-12-12T17:30:00+02:00;2025-12-13T10:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-14T10:00:00+02:00_2025-12-14T19:00:00+02:00;2025-12-16T10:00:00+02:00_2025-12-16T17:30:00+02:00;2025-12-17T10:00:00+02:00_2025-12-17T17:30:00+02:00;2025-12-18T10:00:00+02:00_2025-12-18T17:30:00+02:00;2025-12-19T10:00:00+02:00_2025-12-19T17:30:00+02:00;2025-12-20T10:00:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00;2025-12-21T10:00:00+02:00_2025-12-21T19:00:00+02:00;2025-12-23T10:00:00+02:00_2025-12-23T17:30:00+02:00;2025-12-24T10:00:00+02:00_2025-12-24T17:30:00+02:00;2025-12-25T10:00:00+02:00_2025-12-25T17:30:00+02:00;2025-12-26T10:00:00+02:00_2025-12-26T17:30:00+02:00;2025-12-27T10:00:00+02:00_2025-12-27T19:00:00+02:00;2025-12-28T10:00:00+02:00_2025-12-28T19:00:00+02:00;2025-12-30T10:00:00+02:00_2025-12-30T17:30:00+02:00;2025-12-31T10:00:00+02:00_2025-12-31T17:30:00+02:00;2026-01-01T10:00:00+02:00_2026-01-01T17:30:00+02:00;2026-01-02T10:00:00+02:00_2026-01-02T17:30:00+02:00;2026-01-03T10:00:00+02:00_2026-01-03T19:00:00+02:00;2026-01-04T10:00:00+02:00_2026-01-04T19:00:00+02:00;2026-01-06T10:00:00+02:00_2026-01-06T17:30:00+02:00;2026-01-07T10:00:00+02:00_2026-01-07T17:30:00+02:00;2026-01-08T10:00:00+02:00_2026-01-08T17:30:00+02:00;2026-01-09T10:00:00+02:00_2026-01-09T17:30:00+02:00;2026-01-10T10:00:00+02:00_2026-01-10T19:00:00+02:00;2026-01-11T10:00:00+02:00_2026-01-11T19:00:00+02:00;2026-01-13T10:00:00+02:00_2026-01-13T17:30:00+02:00;2026-01-14T10:00:00+02:00_2026-01-14T17:30:00+02:00;2026-01-15T10:00:00+02:00_2026-01-15T17:30:00+02:00;2026-01-16T10:00:00+02:00_2026-01-16T17:30:00+02:00;2026-01-17T10:00:00+02:00_2026-01-17T19:00:00+02:00;2026-01-18T10:00:00+02:00_2026-01-18T19:00:00+02:00;2026-01-20T10:00:00+02:00_2026-01-20T17:30:00+02:00;2026-01-21T10:00:00+02:00_2026-01-21T17:30:00+02:00;2026-01-22T10:00:00+02:00_2026-01-22T17:30:00+02:00;2026-01-23T10:00:00+02:00_2026-01-23T17:30:00+02:00;2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00;2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T19:00:00+02:00;2026-01-27T10:00:00+02:00_2026-01-27T17:30:00+02:00;2026-01-28T10:00:00+02:00_2026-01-28T17:30:00+02:00;2026-01-29T10:00:00+02:00_2026-01-29T17:30:00+02:00;2026-01-30T10:00:00+02:00_2026-01-30T17:30:00+02:00;2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00;2026-02-01T10:00:00+02:00_2026-02-01T19:00:00+02:00;2026-02-03T10:00:00+02:00_2026-02-03T17:30:00+02:00;2026-02-04T10:00:00+02:00_2026-02-04T17:30:00+02:00;2026-02-05T10:00:00+02:00_2026-02-05T17:30:00+02:00;2026-02-06T10:00:00+02:00_2026-02-06T17:30:00+02:00;2026-02-07T10:00:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00;2026-02-08T10:00:00+02:00_2026-02-08T19:00:00+02:00;2026-02-10T10:00:00+02:00_2026-02-10T17:30:00+02:00;2026-02-11T10:00:00+02:00_2026-02-11T17:30:00+02:00;2026-02-12T10:00:00+02:00_2026-02-12T17:30:00+02:00;2026-02-13T10:00:00+02:00_2026-02-13T17:30:00+02:00;2026-02-14T10:00:00+02:00_2026-02-14T19:00:00+02:00;2026-02-15T10:00:00+02:00_2026-02-15T19:00:00+02:00;2026-02-17T10:00:00+02:00_2026-02-17T17:30:00+02:00;2026-02-18T10:00:00+02:00_2026-02-18T17:30:00+02:00;2026-02-19T10:00:00+02:00_2026-02-19T17:30:00+02:00;2026-02-20T10:00:00+02:00_2026-02-20T17:30:00+02:00;2026-02-21T10:00:00+02:00_2026-02-21T19:00:00+02:00;2026-02-22T10:00:00+02:00_2026-02-22T19:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T17:30:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T17:30:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T17:30:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T17:30:00+02:00;2026-02-28T10:00:00+02:00_2026-02-28T19:00:00+02:00;2026-03-01T10:00:00+02:00_2026-03-01T19:00:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T17:30:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T17:30:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T17:30:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T17:30:00+02:00;2026-03-07T10:00:00+02:00_2026-03-07T19:00:00+02:00;2026-03-08T10:00:00+02:00_2026-03-08T19:00:00+02:00;2026-03-10T10:00:00+02:00_2026-03-10T17:30:00+02:00;2026-03-11T10:00:00+02:00_2026-03-11T17:30:00+02:00;2026-03-12T10:00:00+02:00_2026-03-12T17:30:00+02:00;2026-03-13T10:00:00+02:00_2026-03-13T17:30:00+02:00;2026-03-14T10:00:00+02:00_2026-03-14T19:00:00+02:00;2026-03-15T10:00:00+02:00_2026-03-15T19:00:00+02:00;2026-03-17T10:00:00+02:00_2026-03-17T17:30:00+02:00;2026-03-18T10:00:00+02:00_2026-03-18T17:30:00+02:00;2026-03-19T10:00:00+02:00_2026-03-19T17:30:00+02:00;2026-03-20T10:00:00+02:00_2026-03-20T17:30:00+02:00;2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T19:00:00+02:00;2026-03-22T10:00:00+02:00_2026-03-22T19:00:00+02:00;2026-03-24T10:00:00+02:00_2026-03-24T17:30:00+02:00;2026-03-25T10:00:00+02:00_2026-03-25T17:30:00+02:00;2026-03-26T10:00:00+02:00_2026-03-26T17:30:00+02:00;2026-03-27T10:00:00+02:00_2026-03-27T17:30:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T19:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T19:00:00+02:00;2026-03-31T10:00:00+02:00_2026-03-31T17:30:00+02:00;2026-04-01T10:00:00+02:00_2026-04-01T17:30:00+02:00;2026-04-02T10:00:00+02:00_2026-04-02T17:30:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T17:30:00+02:00;2026-04-04T10:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00;2026-04-05T10:00:00+02:00_2026-04-05T19:00:00+02:00

Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris