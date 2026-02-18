Mijuin Portes ouvertes Saint-Étienne-du-Rouvray

Mijuin Portes ouvertes

45 Rue Robert Hooke Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

2026-04-15 2026-04-22

Mijuin est un atelier normand qui remet le lin 100% français au cœur de la création textile. Installé à près de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray, l’atelier confectionne des vêtements et accessoires durables à partir d’un lin cultivé, teillé, filé et tissé en France, dans l’une des premières filatures relocalisées. Tout est fabriqué en circuit court, directement par notre équipe de couturières.

Le nom Mijuin, en référence à la période de floraison du lin, reflète l’engagement de notre marque traçabilité totale, matière qui se bonifient avec le temps et produits réparables à vie.

Dans le cadre du Printemps du lin, Mijuin ouvre les portes de son atelier et vous invite à découvrir son savoir-faire local. .

45 Rue Robert Hooke Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie pauline@mijuin.fr

