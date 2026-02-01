Mik-L Héritier d’Odin La Comédie de Metz Metz
Ils ont observé les Hommes.
Ils ont éprouvé les esprits.
Puis les Dieux ont fait leur choix.
Dans Mik-L, Héritier d’Odin, les forces anciennes s’éveillent et désignent un homme pour porter leur héritage.
Entre magie troublante, mentalisme saisissant et rites vikings, Mik-L vous entraîne dans une expérience où la frontière entre destin, illusion et pouvoir de l’esprit disparaît.
Oserez-vous assister à l’éveil de l’Héritier…Tout public
English :
They observed Men.
They tested the spirits.
Then the Gods made their choice.
In Mik-L, Odin’s Heir, the ancient forces awaken and appoint a man to carry on their legacy.
A blend of unsettling magic, gripping mentalism and Viking rites, Mik-L takes you on a journey where the boundaries between fate, illusion and the power of the mind disappear.
Dare you witness the awakening of the Heir?
