Mik-L Héritier d’Odin La Comédie de Metz Metz

Mik-L Héritier d’Odin

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 20:00:00

fin : 2026-02-16

2026-02-16

Ils ont observé les Hommes.

Ils ont éprouvé les esprits.

Puis les Dieux ont fait leur choix.

Dans Mik-L, Héritier d’Odin, les forces anciennes s’éveillent et désignent un homme pour porter leur héritage.

Entre magie troublante, mentalisme saisissant et rites vikings, Mik-L vous entraîne dans une expérience où la frontière entre destin, illusion et pouvoir de l’esprit disparaît.

Oserez-vous assister à l’éveil de l’Héritier…Tout public

English :

They observed Men.

They tested the spirits.

Then the Gods made their choice.

In Mik-L, Odin’s Heir, the ancient forces awaken and appoint a man to carry on their legacy.

A blend of unsettling magic, gripping mentalism and Viking rites, Mik-L takes you on a journey where the boundaries between fate, illusion and the power of the mind disappear.

Dare you witness the awakening of the Heir?

