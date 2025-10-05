MIKA – LE DOME MARSEILLE Marseille

MIKA Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

ALIAS PRÉSENTE : MIKALa superstar mondiale de la pop MIKA, nominée aux Brit Awards et aux GRAMMY® Awards et multiplatine, lancera sa plus grande tournée en tête d’affiche à travers l’Europe en 2026 : le Spinning Out Tour. La tournée débutera le 6 février à Amiens puis passera par 5 Zéniths en France (Marseille, Strasbourg, Toulouse, Lille, Rouen) ainsi qu’à l’Accor Arena de Paris !Reconnu dans le monde entier comme un artiste exceptionnel, attendez-vous à un spectacle inoubliable chaque soir de cette tournée ! Après un retour triomphal en 2023 avec son sixième album studio « Que ta tête fleurisse toujours », certifié Disque d’Or en France, et une tournée à guichet fermé, Mika est de retour en studio en 2025 pour travailler sur son premier album en anglais depuis cinq ans avec Nick Littlemore (Empire of the Sun/Pnau), avec qui il a collaboré sur « The Origin of Love ».« Le résultat est un album de danse rempli de synthétiseurs, parfaitement authentique, qui rayonnera dans les salles de concert de toute l’Europe. Je suis très enthousiaste à l’idée d’offrir cette nouvelle création audacieuse à mes fans pour une série limitée de concerts très spéciaux »Maniant une voix de formation classique et déployant des mélodies aux octaves multiples, MIKA réunit constamment les gens par la musique, accueillant chacun dans un monde inclusif, inimitable et incomparable qu’il a lui-même conçu.Achat limité à 6 billets par commande

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13