Mika spinning out tour Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Jeudi 26 février 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – 80 EUR

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

La superstar mondiale de la pop MIKA, nominée aux Brit Awards et aux GRAMMY® Awards et multiplatine, lancera sa plus grande tournée en tête d’affiche à travers l’Europe en 2026 le Spinning Out Tour. La tournée débutera le 6 février à Amiens puis passera par 5 Zéniths en France (Marseille, Strasbourg, Toulouse, Lille, Rouen) ainsi qu’à l’Accor Arena de Paris !



Reconnu dans le monde entier comme un artiste exceptionnel, attendez-vous à un spectacle inoubliable chaque soir de cette tournée ! Après un retour triomphal en 2023 avec son sixième album studio Que ta tête fleurisse toujours , certifié Disque d’Or en France, et une tournée à guichet fermé, Mika est de retour en studio en 2025 pour travailler sur son premier album en anglais depuis cinq ans avec Nick Littlemore (Empire of the Sun/Pnau), avec qui il a collaboré sur The Origin of Love .



Le résultat est un album de danse rempli de synthétiseurs, parfaitement authentique, qui rayonnera dans les salles de concert de toute l’Europe. Je suis très enthousiaste à l’idée d’offrir cette nouvelle création audacieuse à mes fans pour une série limitée de concerts très spéciaux



Maniant une voix de formation classique et déployant des mélodies aux octaves multiples, MIKA réunit constamment les gens par la musique, accueillant chacun dans un monde inclusif, inimitable et incomparable qu’il a lui-même conçu. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Brit Award and GRAMMY® Award nominated, multi-platinum global pop superstar MIKA will launch her biggest headline tour ever across Europe in 2026: the Spinning Out Tour.

German :

Der weltweite Pop-Superstar MIKA, nominiert für die Brit Awards und die GRAMMY® Awards und mehrfach ausgezeichnet mit Platin, wird 2026 ihre größte Headliner-Tour durch Europa starten: die Spinning Out Tour.

Italiano :

La superstar del pop multi-platino MIKA, nominata ai Brit Award e ai GRAMMY® Award, lancerà nel 2026 il suo più grande tour da headliner in Europa: lo Spinning Out Tour.

Espanol :

Nominada a los premios Brit Award y GRAMMY®, la superestrella mundial del pop multiplatino MIKA lanzará en 2026 su mayor gira de cabezas de cartel por Europa: Spinning Out Tour.

