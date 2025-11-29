MIKA SWING BAND + JAM AUTRUCHE Toulouse

MIKA SWING BAND + JAM Samedi 29 novembre, 20h30 AUTRUCHE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T22:00:00

Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T22:00:00

De la contrebasse, de la guitare, un cuivre et des accords ! Jazz jazz dans ton bar !

AUTRUCHE 1 rue André Mercadier, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jazz Manouche