DESESPERATE MAMIES – ESPACE CULTUREL SAINT EXUPERY Caraman

DESESPERATE MAMIES Début : 2026-09-26 à 20:45. Tarif : – euros.

C’est de l’amour, de l’amitié, de l’humanité. Mais surtout, surtout… une franche rigolade !Aux Les Lilas sont morts , petite maison de retraite idéalement située entre l’hôpital et le cimetière, se trouve Yolande Chatimois. Petite grand-mère sans histoire. Et pourtant… ! Entre un gain au loto, une mise sous tutelle, des migrants libyens, un aide-soignant révolutionnaire, une vaccination de trop et la crise ehpadique , c’est une pandémie d’évasions qui s’organise ! Wahib, bodybuilder à ses heures perdues, l’entraînement a commencé et la révolution sera bientôt aux portes de l’EHPAD !

ESPACE CULTUREL SAINT EXUPERY ROUTE DE CAMBIAC 31460 Caraman 31