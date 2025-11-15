Mikaher en apéro-concert rue du riochet Saint-Georges-sur-Loire

Mikaher en apéro-concert

rue du riochet Salle Jeanne de Laval Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-15

Le groupe Mikaher vous invite à explorer leur univers alliant textes et sonorités rock.

(Re)découvrez leurs anciens titres et les nouvelles chansons de leur prochain album en cours de conception. Participation libre en soutien au groupe. .

rue du riochet Salle Jeanne de Laval Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire communication@saint-georges-sur-loire.fr

English :

The band Mikaher invites you to explore their world of lyrics and rock sounds.

German :

Die Gruppe Mikaher lädt Sie ein, ihre Welt zu erkunden, die Texte und Rockklänge verbindet.

Italiano :

Il gruppo Mikaher vi invita a esplorare il suo mondo di testi e suoni rock.

Espanol :

El grupo Mikaher te invita a explorar su mundo de letras y sonidos rock.

L’événement Mikaher en apéro-concert Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages