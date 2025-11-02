MIKE BRANT 50 ANS AVEC AMAURY VASSILI – LA PALESTRE Le Cannet

MIKE BRANT 50 ANS AVEC AMAURY VASSILI – LA PALESTRE Le Cannet dimanche 2 novembre 2025.

MIKE BRANT 50 ANS AVEC AMAURY VASSILI Début : 2025-11-02 à 17:00. Tarif : – euros.

LA PALESTRE PRESENTE EN ACCORD AVEC ENERGIC ANIMATIONS – SAMUEL DUCROS ET ART PLAYER : MIKE BRANT 50 ANS AVEC AMAURY VASSILIMike Brant, cet artiste unique, véritable symbole de la chanson d’amour, est entré dans la légende le 25 avril 1975.Amaury Vassili, ce ténor à la voix puissante honore, sur scène et depuis ses débuts, la mémoire de ce grand interprète.Aujourd’hui, Amaury Vassili, accompagné de son grand orchestre, lui consacre un spectacle entier où il interprètera tous les succès de Mike Brant : Qui saura, C’est comme ça que je t’aime, C’est ma prière, Dis-lui…Un spectacle nostalgique où Amaury Vassili et ses musiciens rendront hommage à la légende Mike Brant qui nous a quitté il y a 50 ans.

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06