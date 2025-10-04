Mike et Riké Crépy-en-Valois

Mike et Riké

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Une plongée dans les aventures des 2 chanteurs de SINSEMILIA

Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube Tout le bonheur du monde et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia.

Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure.

Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va vous surprendre !

Une plongée dans les aventures des 2 chanteurs de SINSEMILIA

Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube Tout le bonheur du monde et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia.

Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure.

Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va vous surprendre ! .

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

A dive into the adventures of the 2 SINSEMILIA singers

These two have been touring the stages and festivals of France for 30 years, enjoying the huge success of their hit Tout le bonheur du monde and living 1000 adventures with Sinsémilia.

In this unclassifiable and atypical musical show, they invite you to join them in the often funny and sometimes moving memories of their crazy adventure.

Sinsémilia fans or not, the journey can begin, and it’s sure to surprise you!

German :

Ein Eintauchen in die Abenteuer der 2 Sänger von SINSEMILIA

Diese beiden haben 30 Jahre lang die Bühnen und Festivals Frankreichs unsicher gemacht, den enormen Erfolg des Hits Tout le bonheur du monde gefeiert und 1000 Abenteuer mit Sinsémilia erlebt.

In diesem unklassifizierbaren und atypischen Musikspektakel laden sie Sie ein, mit ihnen in die oft lustigen und manchmal rührenden Erinnerungen an ihre verrückten Abenteuer einzutauchen.

Ob Sinsémilia-Fans oder nicht, die Reise kann beginnen und sie wird Sie überraschen!

Italiano :

Un tuffo nelle avventure dei 2 cantanti di SINSEMILIA

Da 30 anni i due cantanti calcano i palcoscenici e i festival francesi, godendo del grande successo della loro hit Tout le bonheur du monde e vivendo 1000 avventure con Sinsémilia.

In questo spettacolo musicale atipico e inclassificabile, vi invitano a immergervi con loro nei ricordi, spesso divertenti e talvolta commoventi, della loro folle avventura.

Fan dei Sinsémilia o meno, il viaggio sta per iniziare e vi sorprenderà!

Espanol :

Una inmersión en las aventuras de los 2 cantantes de SINSEMILIA

Llevan 30 años recorriendo los escenarios y festivales de Francia, disfrutando del enorme éxito de su éxito Tout le bonheur du monde y viviendo 1000 aventuras con Sinsémilia.

En este espectáculo musical inclasificable y atípico, le invitan a sumergirse con ellos en los recuerdos, a menudo divertidos y a veces conmovedores, de su loca aventura.

Fans de Sinsémilia o no, ¡el viaje está a punto de comenzar y te va a sorprender!

L’événement Mike et Riké Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays de Valois